На Фестивале рыжих в Нижнем Тагиле выступит Катя Чехова
Сегодня, 11:00Свободное времяФото: turizmnt.ru/
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Катя Чехова выступит на Фестивале рыжих в Нижнем Тагиле 28 июля, сообщил городской центр развития туризма.
Сюжеты: Нижний Тагил
Само мероприятие начнётся в 14:00 с парада рыжих. После, как обещают организаторы, за «Современником» развернётся массовая развлекательная программа. Катя Чехова выступит в 16:00. Музыканты исполнят новые песни и хиты — «Крылья», «Мне много не нужно», «Я — робот».
Зарегистрироваться на фестивали можно на сайте центра развития туризма.
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