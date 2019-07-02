На Фестивале рыжих в Нижнем Тагиле выступит Катя Чехова

Само мероприятие начнётся в 14:00 с парада рыжих. После, как обещают организаторы, за «Современником» развернётся массовая развлекательная программа. Катя Чехова выступит в 16:00. Музыканты исполнят новые песни и хиты — «Крылья», «Мне много не нужно», «Я — робот».