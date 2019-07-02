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#домахорошо
Под Нижним Тагилом пройдёт этнический фестиваль «Дух Урала»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Под Нижним Тагилом пройдёт этнический фестиваль «Дух Урала»

Сегодня, 10:52Свободное времяФото: pixabay.com
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