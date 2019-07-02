Под Нижним Тагилом пройдёт этнический фестиваль «Дух Урала»
Сегодня, 10:52Свободное времяФото: pixabay.com
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С 6 по 7 июля в деревне Усть-Утка пройдёт этнический фестиваль «Дух Урала» в рамках празднования Дня Петра и Февронии, а также Ивана Купалы.
По заявлению организаторов, мероприятие будет сопровождаться традиционными славянскими забавами: хороводами, концертами народных инструментов, мастер-классами по созданию оберегов и многим другим. Кроме того, запланированы две свадьбы в русских традициях.
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