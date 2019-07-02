Заключенные тагильской колонии записали кавер на песню группы Metallica
Вчера, 15:09Свободное времяФото: ГУ ФСИН по Свердловской области
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Группа «Эверест» из колонии № 12 в Нижнем Тагиле записала кавер на песню Mama Said под аккомпанемент электрогитары и баяна, сообщает пресс-служба свердловского ГУФСИН.
Сюжеты: Нижний Тагил
В группу входят заключенные Денис Поларшинов и Евгений Кудрин. Ранее они уже представили кавер на еще одну известную композицию — Lily Was Here.
Видео
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Видео: ГУ ФСИН по Свердловской области
В мае этого года заключенные ИК-12 сняли клип на песню для Басты «Вася, гудбай» после того, как рэп-исполнитель не отозвался на их предложение посетить с концертом колонию.
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