Заключенные тагильской колонии записали кавер на песню группы Metallica

В группу входят заключенные Денис Поларшинов и Евгений Кудрин. Ранее они уже представили кавер на еще одну известную композицию — Lily Was Here.

В мае этого года заключенные ИК-12 сняли клип на песню для Басты «Вася, гудбай» после того, как рэп-исполнитель не отозвался на их предложение посетить с концертом колонию.