«Вскрытие покажет»: каким будет туризм после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса поменяла все, в том числе и привычку россиян хотя бы раз в год отправляться за границу на отдых.

Все люди сидят дома, а туристы ходят в лес. Какой выйдет из пандемии туристическая отрасль, а главное — когда удастся вырваться хотя бы в Турцию или Египет?

До наступления коронавируса туристическая отрасль развивалась быстрыми темпами, опережая рост мировой экономики. Отрасль занимала 10% ВВП, а каждый десятый на планете был занят в сфере туризма.

На данный момент потери отрасли составляют 2,7 триллиона долларов, работу потеряли более 100 миллионов человек.