«Вскрытие покажет»: каким будет туризм после пандемии коронавируса
Сегодня, 12:20Свободное времяФото: Скриншот видео на Youtube канале "Вскрытие покажет"
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Туристические компании хотели бы забыть коронавирус как страшный сон, но в ближайшее время это у них вряд ли получится. В чем причина — рассказывается в новой серии в видеоблоге холдинга 1MediaInvest «Вскрытие покажет».
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус
Пандемия коронавируса поменяла все, в том числе и привычку россиян хотя бы раз в год отправляться за границу на отдых.
Все люди сидят дома, а туристы ходят в лес. Какой выйдет из пандемии туристическая отрасль, а главное — когда удастся вырваться хотя бы в Турцию или Египет?
До наступления коронавируса туристическая отрасль развивалась быстрыми темпами, опережая рост мировой экономики. Отрасль занимала 10% ВВП, а каждый десятый на планете был занят в сфере туризма.
На данный момент потери отрасли составляют 2,7 триллиона долларов, работу потеряли более 100 миллионов человек.
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Видео: Канал YouTube "Вскрытие покажет"
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