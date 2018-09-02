Свердловчане в 16-ый раз отметили День народов Среднего Урала

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Ежегодный праздник, посвящённый многообразию народов и культур, проживающих на Среднем Урале, прошёл в Свердловской области в 16-ый раз.
Сюжеты: Екатеринбург
2 сентября в парке «Таганская слобода» состоялось празднование Дня народов Среднего Урала. На территории парка были развёрнуты более 30 национальных подворий, где каждый гость мог познакомиться с особенностями быта и культурой народов, населяющих Свердловскую область.
Начался праздник с выступления Уральского государственного академического русского народного хора и представителей национальных объединений. Затем для гостей и участников стартовал концерт-марафон творческих коллективов и солистов национально-культурных обществ и автономий, сообщает «Областная газета».
Специалисты отмечают, что на Среднем Урале на данный момент действует свыше 100 национально-культурных объединений и более 760 религиозных организаций.
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