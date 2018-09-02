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#домахорошо
Свердловчане в 16-ый раз отметили День народов Среднего Урала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане в 16-ый раз отметили День народов Среднего Урала

Сегодня, 18:45Свободное время
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