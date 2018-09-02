Свердловчане в 16-ый раз отметили День народов Среднего Урала

2 сентября в парке «Таганская слобода» состоялось празднование Дня народов Среднего Урала. На территории парка были развёрнуты более 30 национальных подворий, где каждый гость мог познакомиться с особенностями быта и культурой народов, населяющих Свердловскую область.

Начался праздник с выступления Уральского государственного академического русского народного хора и представителей национальных объединений. Затем для гостей и участников стартовал концерт-марафон творческих коллективов и солистов национально-культурных обществ и автономий, сообщает «Областная газета».