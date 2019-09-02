Екатеринбургские стриптизёры выступят за команду КВН из Пятигорска

Мероприятие пройдёт на сцене МВЦ «Екатеринбург-Экспо», в течение 2 сентября артисты усиленно репетировали. С командой эротик-шоу связались 1 сентября и предложили присоединиться к пятигорской команде «Клуба весёлых и находчивых».

Екатеринбуржцы будут не только танцевать, но и шутить. На сцене они исполнят роли стриптизёров и качков.