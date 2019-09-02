Екатеринбургские стриптизёры выступят за команду КВН из Пятигорска
Вчера, 22:51Свободное времяФото: E1.RU
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На «Встрече выпускников КВН», которая пройдёт 3 сентября в Екатеринбурге, в составе команды «ГородЪ ПятигорскЪ» выступят артисты комедийного эротик-шоу Olegas, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мероприятие пройдёт на сцене МВЦ «Екатеринбург-Экспо», в течение 2 сентября артисты усиленно репетировали. С командой эротик-шоу связались 1 сентября и предложили присоединиться к пятигорской команде «Клуба весёлых и находчивых».
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Екатеринбуржцы будут не только танцевать, но и шутить. На сцене они исполнят роли стриптизёров и качков.
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