Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Сегодня, 10:16Свободное времяФото: Страница Сергея Светлакова в соцсети
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Сергей Светлаков выступит в составе «Уральских пельменей» на «Вечере встреч» выпускников в Екатеринбурге, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Сюжеты: Екатеринбург
«Вечер встреч» выпускников пройдет 3 сентября. Впервые он состоится в Екатеринбурге. В мероприятии примут участие также команды КВН «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края». Съемки будут вестись для Первого канала.
Напомним, «Уральские пельмени» — екатеринбургская команда, они показывают свои шоу для жителей столицы Урала, а затем проводят съемки в Москве для телеканала СТС.
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