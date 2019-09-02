«Цыганщина»: Варламов раскритиковал «царскую» школу в Екатеринбурге

Напомним, холл школы этим летом отремонтировал владелец сети «Сима-Ленд» Андрей Симановский. После ремонта фойе стало больше напоминать дворец, нежели учебное заведение — интерьер выполнен в бело-золотом цвете, на потолке — массивные люстры, на стенах — лепнина.

Ведь по сравнению с обычной школой это выглядит как настоящий дворец! Нет, не выглядит. Обычный школьный интерьер намного лучше этой аляповатой цыганщины. Он хотя бы не испортит вашим детям вкус,написал блогер.