«Цыганщина»: Варламов раскритиковал «царскую» школу в Екатеринбурге
Сегодня, 10:05Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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Известный блогер-урбанист Илья Варламов на своей странице в соцсети опубликовал пост, в котором раскритиковал школу № 106 в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, холл школы этим летом отремонтировал владелец сети «Сима-Ленд» Андрей Симановский. После ремонта фойе стало больше напоминать дворец, нежели учебное заведение — интерьер выполнен в бело-золотом цвете, на потолке — массивные люстры, на стенах — лепнина.
Варламов написал, что считает такую роскошь избыточной.
Ведь по сравнению с обычной школой это выглядит как настоящий дворец! Нет, не выглядит. Обычный школьный интерьер намного лучше этой аляповатой цыганщины. Он хотя бы не испортит вашим детям вкус,написал блогер.
Кроме того, он высказался, что родители, «кто поймет», заберут детей из этого образовательного учреждения.
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