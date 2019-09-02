Уральский поющий таксист попал в шоу на Первом канале
Сегодня, 09:35Свободное времяФото: Скриншот видео Первого канала
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дмитрий Кадцын из Екатеринбурга стал героем шоу на Первом канале «Видели видео». Выпуск вышел в эфир 1 сентября, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина прославился в 2017 году тем, что, работая таксистом, он развлекает своих пассажиров пением. На шоу мужчина признался, что поет с детства. Клиенты такси, по его словам, даже просили у него номер телефона, чтобы в следующую поездку вновь поехать в «музыкальном такси». Также таксист пояснил, что его пение приносило ему хорошие «чаевые».
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Первый канал
На шоу Дмитрий сорвал аплодисменты, и набрал 57% зрительских голосов в номинации «Щас спою».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей