Уральский поющий таксист попал в шоу на Первом канале

Мужчина прославился в 2017 году тем, что, работая таксистом, он развлекает своих пассажиров пением. На шоу мужчина признался, что поет с детства. Клиенты такси, по его словам, даже просили у него номер телефона, чтобы в следующую поездку вновь поехать в «музыкальном такси». Также таксист пояснил, что его пение приносило ему хорошие «чаевые».