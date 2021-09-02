Учительница из Екатеринбурга в День знаний прыгнула с парашютом

Отмечается, что праздник был устроен в честь «Дня авиатора». Профориентационная программа будет действовать до 20 сентября. Пока, по словам организатора, это единственный в России проект, который ведут профессионалы. Проект будет запущен и в других городах. Например, с 16 сентября он стартует под Нижним Тагилом.