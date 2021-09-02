Учительница из Екатеринбурга в День знаний прыгнула с парашютом

Учительница из Екатеринбурга в День знаний прыгнула с парашютом
Учительница из Екатеринбурга в День знаний прыгнула с парашютом
Сегодня, 09:34Свободное времяФото: pixabay.com
Учительница из лицея № 110 Екатеринбурга Наталия Кадцына прыгнула с парашютом в День знаний на аэродроме Логиново.

Там ученики и педагоги решили отпраздновать День знаний. Пилоты и парашютисты проводили для участников мастер-классы и экскурсии, а в завершение празднования устроили авиашоу, в котором участие приняли даже учителя.

По словам организатора Вероники Пиджаковой, дети не просто посмотрели на Ан-2 изнутри, но и побывали в кресле пилота. Можно было даже попробовать пообщаться с реальным диспетчером.

После образовательного мероприятия прошло авиационное шоу. В трех самолетах в воздух поднялись директор, завучи и педагоги лицея. На прыжок с парашютом решилась только Наталия Кадцына.

По ее словам, было страшно, но ей очень понравилось, пишет «Областная газета».

Отмечается, что праздник был устроен в честь «Дня авиатора». Профориентационная программа будет действовать до 20 сентября. Пока, по словам организатора, это единственный в России проект, который ведут профессионалы. Проект будет запущен и в других городах. Например, с 16 сентября он стартует под Нижним Тагилом.

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