Две девушки из Свердловской области будут бороться за сердце миллионера в реалити-шоу
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25-летняя Кристина Артемьева из Екатеринбурга и 30-летняя Анна Загайнова из Березовского прошли кастинг на реалити-шоу «Миллионер на выданье». Теперь девушкам нужно будет пройти серию испытаний, чтобы получить предложение руки и сердца.
Всего на кастинг пришли три тысячи девушек со всей России. В финал прошли только 15. В том числе две участницы из Свердловской области. Во время участия в шоу все потенциальные невесты поселятся в загородном доме миллионера.
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В ходе испытаний девушек ждет детектор лжи, различные преображения, свидания и многое другое. Кроме того, в выборе будущей жены миллионера будут участвовать его дети, пишет Ura.ru.
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