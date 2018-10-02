«ВКонтакте» запустила музыкальный проект для уличных артистов России

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Творческие коллективы из 5 городов России примут участие в музыкальном проекте Street Stars, который был запущен «ВКонтакте» совместно с The Story Lab. В новом онлайн-шоу уличные артисты будут бороться за звание лучшего.
1 октября выйдет первый эпизод масштабного музыкального проекта Street Stars, в котором примут участие 24 коллектива из 5 городов нашей страны. По понедельникам 4 команды будут исполнять российские и мировые хиты для того, чтобы побороться за место в финале, а в четверг пользователи социальной сети увидят нарезку из лучших моментов шоу.
15 ноября пройдёт заключительный концерт и голосование за лучшего уличного артиста России. Победитель сможет записать мини-альбом с профессиональным продюсером, а каждый участник шоу получит возможность стать известным по всей стране, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».
Среди экспертов шоу можно будет встретить Мумий Тролля, Мою Мишель, Город 312, GONE.Fludd, Антоху МС и других звёзд отечественной эстрады.
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