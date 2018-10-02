«ВКонтакте» запустила музыкальный проект для уличных артистов России

1 октября выйдет первый эпизод масштабного музыкального проекта Street Stars, в котором примут участие 24 коллектива из 5 городов нашей страны. По понедельникам 4 команды будут исполнять российские и мировые хиты для того, чтобы побороться за место в финале, а в четверг пользователи социальной сети увидят нарезку из лучших моментов шоу.