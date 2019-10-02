Художник команды «Стенограффии» нарисовал на пятиэтажке природу Ямала

Работа «Родная земля» выполнена в технике пуантилизма и состоит из 52 тысяч точек. На стене пятиэтажки изображены олени, солнце, луна, чум, снег. Если внимательно рассмотреть картину, то в чуме можно заметить шамана. Художник говорит, что образ олицетворяет общение человека с природными стихиями.