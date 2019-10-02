Художник команды «Стенограффии» нарисовал на пятиэтажке природу Ямала
Сегодня, 11:05Свободное времяФото: организаторы фестиваля «Стенограффия»
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Дамир Бозик — художник из команды «Стенограффии» — за два дня расписал стену пятиэтажки на Ямале, сообщает портал Е1.
Работа «Родная земля» выполнена в технике пуантилизма и состоит из 52 тысяч точек. На стене пятиэтажки изображены олени, солнце, луна, чум, снег. Если внимательно рассмотреть картину, то в чуме можно заметить шамана. Художник говорит, что образ олицетворяет общение человека с природными стихиями.
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Интересно, что в процессе создания объекта у Дамира возникали новые идеи. Так, звезды и луна появились уже в процессе. В ходе работы над арт-объектом Дамир слышал немало позитивных отзывов от местных жителей. Особенно картиной восторгались дети.
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