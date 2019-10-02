Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» получил главный приз кинофестиваля в Чехии

Телевизионная драма Сергея Урсуляка была снята по одноименному роману Алексея Иванова. Автор в интервью телеканалу отметил, что драма тронула не только российского, но и зарубежного зрителя.

Сериал «Ненастье» — это не только свидетельство истории, но и незаурядное произведение искусства,говорит Иванов.