Снятый в Нижнем Тагиле сериал «Ненастье» получил главный приз кинофестиваля в Чехии
Сегодня, 15:48Свободное времяФото: Скриншот видео телеканала Россия
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Сериал «Ненастье», часть сцен которого снимали в Нижнем Тагиле, получил главный приз Международного фестиваля ТВ- и веб-сериалов Serial Killer, сообщает телеканал «Культура». Фестиваль проходил в Чехии в период с 24 по 29 сентября в Чехии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Телевизионная драма Сергея Урсуляка была снята по одноименному роману Алексея Иванова. Автор в интервью телеканалу отметил, что драма тронула не только российского, но и зарубежного зрителя.
Сериал «Ненастье» — это не только свидетельство истории, но и незаурядное произведение искусства,говорит Иванов.
Напомним, эпизоды сериала снимали в Нижнем Тагиле осенью 2017 года, в городе проходили также съемки одной из самых зрелищных сцен — опрокидывание иномарки. Зрители увидели сериал в эфире телеканала Россия в 2018 году.
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