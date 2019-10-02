В Нижнем Тагиле с фасада бывшего магазина «Ясень» убрали граффити

Тогда художника в город привез уральский немец Штефан Земкен. Локацию для арт-объекта выбирал владелец клуба DREBEZGI Андрей Батурин, сейчас последний тоже уже закрыт.

Накануне изображение с выпрыгивающими из коробок человечками было закрашено. На протяжении пяти лет тагильчане фотографировались на фоне стены. Сейчас помещение сдано в аренду и там проходит ремонт.

Как пояснили журналистам издания нынешние арендаторы, фасад здания был в плохом состоянии и ремонт был неизбежен облик здания не соответствовал новой концепции заведения.