В Нижнем Тагиле с фасада бывшего магазина «Ясень» убрали граффити
Сегодня, 12:31Свободное времяФото: Афиша Между строк
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С фасада бывшего магазина «Ясень» в центре Нижнего Тагила исчезло граффити итальянского уличного художника Мистера Томса. Арт-объект появился в 2015 году, сообщает «Афиша. Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тогда художника в город привез уральский немец Штефан Земкен. Локацию для арт-объекта выбирал владелец клуба DREBEZGI Андрей Батурин, сейчас последний тоже уже закрыт.
Накануне изображение с выпрыгивающими из коробок человечками было закрашено. На протяжении пяти лет тагильчане фотографировались на фоне стены. Сейчас помещение сдано в аренду и там проходит ремонт.
Как пояснили журналистам издания нынешние арендаторы, фасад здания был в плохом состоянии и ремонт был неизбежен облик здания не соответствовал новой концепции заведения.
Андрей Батурин отметил, что работа итальянского мастера просуществовала довольно долго.
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