«Бросается с молотком»: екатеринбуржец терроризирует жильцов многоэтажки

В конце сентября сосед вновь устроил вечеринку, а потом он взял молоток и пошел пугать жильцов. Его выходка попала на видео. На кадрах мужчина сначала ходит по подъезду с молотком, а потом он взял лом. После этого он снова взял молоток и начал стучать по стенам. В результате соседи вызвали полицию.