«Бросается с молотком»: екатеринбуржец терроризирует жильцов многоэтажки

В Екатеринбурге житель Академического держит в страхе жильцов всего подъезда. Он бросается на них периодически с гаечным ключом или молотком, сообщает «КП-Екатеринбург».

Во время его последнего дебоша соседи вызвали полицию. Силовики доставили мужчину в отделение, однако жильцы уверены, что скоро все повторится. Ему 33 года и он постоянно пьет. А еще у него долгов за квартиру около 70 тысяч, рассказал один из жителей многоэтажки. Он утверждает, что разговаривал с соседом, пытался вразумить его, просил, чтобы тот перестал устраивать шумные вечеринки, так как они мешают соседям. Однако это не возымело действия. Я много раз сам пытался с ним поговорить, но он каждый раз выходит на разговор с молотком… Человек неадекватен, сетует мужчина. В конце сентября сосед вновь устроил вечеринку, а потом он взял молоток и пошел пугать жильцов. Его выходка попала на видео. На кадрах мужчина сначала ходит по подъезду с молотком, а потом он взял лом. После этого он снова взял молоток и начал стучать по стенам. В результате соседи вызвали полицию. Video: «КП-Екатеринбург» По данному факту гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции № 4. В отношении него сотрудники полиции составили административный материал за «мелкое хулиганство»,сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Ранее в Артемовском следственный комитет инициировал проверку данных о 16-летней школьнице, которая якобы избивает одноклассников, а профильные органы игнорируют данные факты.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter