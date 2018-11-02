50 юных свердловчан вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии
Сегодня, 16:30Свободное времяФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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50 школьников из Заречного и Екатеринбурга вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии.
Торжественная церемония прошла в преддверии Дня народного единства. Звание юнармейцов получили 25 свердловчан, еще 25 были приняты в ряды РДШ.
Исполнительный директор РДШ Денис Клебанов, отметил, что организация стала хорошей соцплощадкой для ребят, проживающих в сельских территориях. По его словам, 60% победителей и участников различных проектов – это ребята из сельских местностей.
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РДШ было создано в 2015 году по указу президента России. Юнармия начала свою деятельность в регионе с 2016 года, сообщает Официальный сайт правительства Свердловской области.
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