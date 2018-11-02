50 юных свердловчан вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии

Торжественная церемония прошла в преддверии Дня народного единства. Звание юнармейцов получили 25 свердловчан, еще 25 были приняты в ряды РДШ.

Исполнительный директор РДШ Денис Клебанов, отметил, что организация стала хорошей соцплощадкой для ребят, проживающих в сельских территориях. По его словам, 60% победителей и участников различных проектов – это ребята из сельских местностей.