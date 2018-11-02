Художественное достоинство тагильских подносов признано на федеральном уровне
Сегодня, 14:23Свободное времяФото: Музей истории подносного промысла Дом Худояровых
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Тагильский поднос зарегистрирован Министерством торговли и промышленности в качестве изделия народно-художественного промысла признанного достоинства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Образцы, отправленные на экспертизу, получили высокую оценку.
Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян рассказал, что образцы изделий тагильских мастеров были направлены на оценку ведущих экспертов Минпромторга РФ. Также, по его словам, признание, полученное от специалистов, поможет продвигать бренд не только в России, но и за рубежом.
Как сообщает Информационный портал Свердловской области, в настоящее время мастера подносного промысла стараются как можно больше приблизиться к старинным технологиям приготовлении изделий. При этом они используют традиционные техники росписи: пейзажную, цветочную или сюжетную.
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