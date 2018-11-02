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Художественное достоинство тагильских подносов признано на федеральном уровне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Художественное достоинство тагильских подносов признано на федеральном уровне

Сегодня, 14:23Свободное времяФото: Музей истории подносного промысла Дом Худояровых
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