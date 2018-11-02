Художественное достоинство тагильских подносов признано на федеральном уровне

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян рассказал, что образцы изделий тагильских мастеров были направлены на оценку ведущих экспертов Минпромторга РФ. Также, по его словам, признание, полученное от специалистов, поможет продвигать бренд не только в России, но и за рубежом.