Традиционная ежегодная выставка «Золотые руки» прошла в Нижнем Тагиле

31 октября более 40 членов Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов представили свои творения. Определить лучшие из них предстояло экспертному жюри из Комплексного центра социального обслуживания «Золотая осень». Пока судьи совершали свой выбор, гостей выставки развлекали загадками, сладкими призами за них и стихотворениями.

Приз за участие получил каждый автор, а затем жюри огласило победителей. В номинации «Вышивка бисером» лучшей стала Анна Мамедова, первое место в номинации «Декоративная игрушка» заняла Ирина Бойко, а Любовь Брусенина завоевала главный приз в номинации «Работа из подручного материала». Лучшим автором в «Вязании» было признана Татьяна Коркунова, в «Вышивке крестом» – Ирина Хван. Также призов удостоились и детские работы, сообщает ДРО ООО «ВОИ».