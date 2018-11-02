Три благоустроенных двора были торжественно открыты в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле 2 ноября были торжественно открыты благоустроенные дворы на улицах Газетная, Первомайская и Попова.
В каждом из них сделаны внутриквартальные проезды, детские игровые площадки, установлены малые архитектурные формы и обустроены парковочные места для автотранспорта. Во дворе на ул. Попова были установлены площадки для воркаута, а на придворовой территории на ул. Газетной – многофункциональная спортивная площадка.
На обновление двора на ул. Газетной потрачено 15,4 млн рублей. В территорию на ул. Попова вложено 14,5 млнрублей. Для выполнения всех мероприятий во дворе на ул. Первомайской подрядчикам понадобилось 14,3 млн рублей.
Строительство продолжалось с июня по ноябрь. Планируется, что вся программа по благоустройству дворов будет реализована до конца ноября.
На торжественном открытии присутствовал начальник управления ЖКХ Егор Копысов. Он поблагодарил горожан за терпение и рассказал, что заявка по благоустройству сформирована на следующий год. В нее вошли 32 территории, к которым относятся 190 домов, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.