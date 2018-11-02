Три благоустроенных двора были торжественно открыты в Нижнем Тагиле

В каждом из них сделаны внутриквартальные проезды, детские игровые площадки, установлены малые архитектурные формы и обустроены парковочные места для автотранспорта. Во дворе на ул. Попова были установлены площадки для воркаута, а на придворовой территории на ул. Газетной – многофункциональная спортивная площадка.

На обновление двора на ул. Газетной потрачено 15,4 млн рублей. В территорию на ул. Попова вложено 14,5 млнрублей. Для выполнения всех мероприятий во дворе на ул. Первомайской подрядчикам понадобилось 14,3 млн рублей.

Строительство продолжалось с июня по ноябрь. Планируется, что вся программа по благоустройству дворов будет реализована до конца ноября.