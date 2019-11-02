Отличия барной мебели от обстановки для кафе или ресторана

Компания SMARTDECOR готова профессионально помочь с решением последнего вопроса. Мы являемся производителями столов, диванов, стульев, кресел для заведений общественного питания. Обустройством залов любой площади, открытых террас, беседок, лобби-зон занимаются опытные дизайнеры. Наши специалисты знакомы со всеми модными тенденциями в планировании интерьеров кафе, элитных ресторанов, пабов и баров. Поэтому, будут вам полезны в решении такого вопроса.

Тонкости обустройства помещения

Ресторан должен производить впечатление шикарного заведения, а кафе — удивлять уютом и приятной музыкой. В первое заведение приходят посетители, которые готовы выложить крупную сумму за бокал хорошего вина и приятную атмосферу, возможность расслабиться. Наша задача сделать так, чтобы такие гости задерживались подольше и тратили больше денег. Поэтому, мы предлагаем удобные мягкие кресла, диваны с разной высотой спинок, стулья с широкими/глубокими сидениями (могут быть подлокотники). Такая мебель располагает к расслаблению, отдыху, приятному общению.

Во второе заведение приходят, чтобы перекусить, выпить чашку кофе во время обеденного перерыва, прогулки, встречи с друзьями. Поскольку в кафе и бистро более дешевое меню, то зарабатывают такие заведения за счет увеличенного потока посетителей. Значит, мебель для кафе должна быть не такой удобной (хоть и мягкой!) и меньшей по габаритам. Это нужно, чтобы гости подолгу не засиживались, а столов и стульев больше помещалось в зале.

Есть еще бары, бистро, пабы. В такие заведения нужна массивная мебель из качественной древесины. Мы делаем на заказ барные стойки, столы, табуреты и стулья из буковой или дубовой древесины. Компонуем с металлическими элементами (ножки или столешницы). Добиваемся высокой прочности, устойчивости, надежности. Ведь в барах и пабах всегда много людей, высокая проходимость посетителей. Значит, нагрузка на мебель больше, чем в ресторане или кафе.

Фото: smdekor.ru

Принципы расстановки мебели

Мы подбираем размеры обеденных групп соответственно площади помещения или летней площадки. Расставляем столы и стулья так, чтобы посетителям было комфортно размещаться, а обслуживающему персоналу — перемещаться по кафе.

Ширину главного прохода по залу делаем не меньше 2 м.

Оставляем свободной зону у входа или туалета, чтобы посетители не чувствовали дискомфорта.

Делаем зазор между столиком и стеной в 20-40 см.

Планируем расстановку мебели в ресторане или кафе таким способом, чтобы разместить максимально возможное количество человек.