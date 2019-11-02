Стало известно о датах начала горнолыжного сезона на Горе Долгой и Белой

Самой первой начала свою работу гора Пильная в Первоуральске. Четвертый склон (трасса сноупарка) был открыт 1 ноября.

Мы будем работать все праздники и потом каждый день, кроме понедельника. По будням — с 17:00 до 22:00, в выходные — с утра до вечера,рассказали представители комплекса

Вторым откроется ГЛК «Уктус» в Екатеринбурге. Торжественное мероприятие намечено на 9 ноября.

Об открытии «Ежовой» в Кировграде пока неизвестно.

Мы еще даже не начали снежить склоны. Станет понятно, что и как, после того как откроем «Уктус», признались представители комплекса.

На горе Белой под Нижним Тагилом оснежение началось 29 октября.

Техническое открытие планируется примерно на середину ноября, а праздничное — в конце месяца.

На горе Волчиха пока не дают точного прогноза, когда состоится открытие.

Склоны длинные, заснежка дольше идет, чем, например, на Уктусе. Всё зависит от погоды, будет ли стоять минусовая температура. Было, и в середине ноября открывались, а в прошлом году вообще 8 декабря,рассказали представители комплекса, расположенного на горе.

На горе Лиственной под Березовским снежить горы тоже начали, но работы, возможно, будут приостановлены, если будет потепление.

На горе Долгой техническое открытие планируется 1 декабря. Будет работать сноутюбинг.

7 и 8 декабря у нас пройдет этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Как и в предыдущие годы, на Урал съедутся легенды спорта — олимпийские чемпионы и чемпионы мира, А 15 декабря состоится праздничное открытие со спуском Дедов Морозов, поделились на горе Долгой.