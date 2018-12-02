Мисс Екатеринбург снялась в новогоднем триллере

Модель из Екатеринбурга в прошлом году окончила ГИТИС и снялась в фильме.

По сюжету новогоднего фильма девушка играет альпинистку, которая вместе с друзьями отправилась встречать Новый год в горы, однако компания застряла на фуникулере на канатной дороге. Выбраться из вагончика у молодых людей не получается, а температура воздуха становится все ниже.