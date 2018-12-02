Мисс Екатеринбург снялась в новогоднем триллере
Сегодня, 09:30Свободное времяФото: Скриншот из трейлера фильма «Обрыв»
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Ирина Антоненко, которая в 2009 году стала Мисс Екатеринбург, а затем получила титул Мисс Россия, снялась в остросюжетном фильме.
Сюжеты: Екатеринбург
Модель из Екатеринбурга в прошлом году окончила ГИТИС и снялась в фильме.
По сюжету новогоднего фильма девушка играет альпинистку, которая вместе с друзьями отправилась встречать Новый год в горы, однако компания застряла на фуникулере на канатной дороге. Выбраться из вагончика у молодых людей не получается, а температура воздуха становится все ниже.
О премьера киноленты Ирина Антонеко написала на своей страничке в соцсети. Фильм выйдет на экраны в начале 2019 года, пишет Е1.
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