Народные промыслы и ремёсла Тюменской области

В Тюменской области есть и свой Дом мастеров. Здесь посетителям поведают об истории становления традиционных мужских и женских ремесел сибирских крестьян (кузнечное дело, гончарное производство, деревообработка, резьба по дереву, бондарство, бортничество, промыслы, кожевенное дело, художественная роспись, вязание, ткачество, плетение на коклюшках, прядение, пошив одежды), а также предоставят возможность стать участниками процесса производства изделий народного творчества, мастер-классов и интерактивных занятий.