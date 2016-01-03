Тагильчанину в составе группы N.E.V.A не удалось пройти в суперфинал шоу «Главная сцена» (ФОТО, ВИДЕО)

На всех этапах им неизменно сопутствовали успех, внимание зрителей и благосклонность жюри. В четвертьфинале шоу разыгралась настоящая драма, когда жюри не могло определиться в том, кого пропустить в следующий этап.

Но и тогда обстоятельства сложились наилучшим для уральцев образом.

В финале шоу, который снимался в Государственном Кремлевском Дворце, уральцы выступили вместе в Михаилом Боярским. Они исполнили песню «Последний час декабря». Жюри отметило голоса исполнителей, но при выборе победителя предпочло группу «Рекорд Оркестр».

Мы благодарны проекту за то, что нам удалось заявить о себе на всю страну, сделать несколько ярких концертных номеров, -- поделился с журналистами ura.ru тагильчанин Александр Мехоношин.

Несмотря на то что уральцы не прошли в следующий этап, Нижний Тагил всё равно будет рад увидеть группу на концертных площадках нашего города.

О готовности выступить на малой родине ранее заявлял бас-гитарист группы N.E.V.A Александр Мехоношин. Теперь нам остаётся только ждать.

Портал TagilCity.ru желает уральским музыкантам дальнейших творческих свершений и ждёт их выступления в Нижнем Тагиле.