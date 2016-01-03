В Екатеринбурге начал свою работу международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» (ФОТО)
3 января 2016, 15:00Свободное времяПавел Щербина
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Вчера мастера приступили к работе над ледовыми скульптурами. Все они будут закончены в день Рождества Христова (7 января).
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Фестиваль проводится ежегодно с 2007 года. В этом году фестиваль посвящён исключительно религиозной тематике, однако творческое исполнение скульптур, их одухотворённость, не должны никого оставить равнодушными.
Вот как выглядели ледовые скульптуры, созданные для предыдущих фестивалей:
Потому TagilCity.ru предлагает своим читателям заглянуть на фестиваль у Храма-на-Крови в том случае, если в канун Рождества дорога приведёт их в Екатеринбург.
Напоминаем, на более светские, и ничуть не менее высокохудожественные ледовые скульптуры можно посмотреть у ДК Окунева и на Театральной площади Нижнего Тагила.
Смотреть фотоотчет строительства и открытия Ледового городка в Нижнем Тагиле, 2015 г.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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