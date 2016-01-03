В Екатеринбурге начал свою работу международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» (ФОТО)

Фестиваль проводится ежегодно с 2007 года. В этом году фестиваль посвящён исключительно религиозной тематике, однако творческое исполнение скульптур, их одухотворённость, не должны никого оставить равнодушными.

Вот как выглядели ледовые скульптуры, созданные для предыдущих фестивалей:

Потому TagilCity.ru предлагает своим читателям заглянуть на фестиваль у Храма-на-Крови в том случае, если в канун Рождества дорога приведёт их в Екатеринбург.

Напоминаем, на более светские, и ничуть не менее высокохудожественные ледовые скульптуры можно посмотреть у ДК Окунева и на Театральной площади Нижнего Тагила.

Смотреть фотоотчет строительства и открытия Ледового городка в Нижнем Тагиле, 2015 г.