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В Екатеринбурге начал свою работу международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» (ФОТО)
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В Екатеринбурге начал свою работу международный фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» (ФОТО)

3 января 2016, 15:00Свободное времяПавел Щербина
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