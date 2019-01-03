19 команд будут соревноваться в строительстве ледовых скульптур в Екатеринбурге

В этом году на фестиваль приехали участники из Твери, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Соликамска, Нарьян-Мара, а также из городов Свердловской области. Всего в конкурсе участвуют 19 команд.

В рамках фестиваля командам были предложены несколько тем, придерживаться которых им следует при создании ледовых скульптур. Это Рождественская тематика, темы к юбилеям Анны Ахматовой и Ивана Крылова, а также к 430-летию установления Патриаршества на Руси.

Жюри конкурса возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и мэр уральской столицы Александр Высокинский. Победители будут названы 7 января.