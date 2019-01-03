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Новый 2019 год
19 команд будут соревноваться в строительстве ледовых скульптур в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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19 команд будут соревноваться в строительстве ледовых скульптур в Екатеринбурге

Сегодня, 11:03Свободное времяФото: Екатеринбургская епархия
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