19 команд будут соревноваться в строительстве ледовых скульптур в Екатеринбурге
В Екатеринбурге у Храма-на-Крови в рамках XIII Международного рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда» 19 команд начали строительство ледовых скульптур.
В этом году на фестиваль приехали участники из Твери, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Соликамска, Нарьян-Мара, а также из городов Свердловской области. Всего в конкурсе участвуют 19 команд.
В рамках фестиваля командам были предложены несколько тем, придерживаться которых им следует при создании ледовых скульптур. Это Рождественская тематика, темы к юбилеям Анны Ахматовой и Ивана Крылова, а также к 430-летию установления Патриаршества на Руси.
Жюри конкурса возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и мэр уральской столицы Александр Высокинский. Победители будут названы 7 января.
Участникам будут присуждены призовые места, также учреждено несколько спецпризов, сообщается на сайте Екатеринбургской Епархии.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости