9-летний кушвинец спел дуэтом с Денисом Майдановым на программе «Лучше всех»

9-летний мальчик рассказал Максиму Галкину, что он двукратный чемпион России. В семилетнем возрасте Саша установил рекорд по отжиманиям, отжавшись 57 раз на одной руке, а затем рекорд по отжиманиям на бутылках.

Кроме того, мальчик очень любит петь. Перед съемками он рассказал, что любит творчество певца Дениса Майданова. Организаторы приготовили для Саши подарок, пригласив на съемки программы кумира юного кушвинца.

Видео Видео: Первый канал