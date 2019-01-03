9-летний кушвинец спел дуэтом с Денисом Майдановым на программе «Лучше всех»
Сегодня, 12:34Свободное времяФото: Скриншот с видео Первого канала
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Александр Чернов из Кушвы принял участие в программе «Лучше всех».
Сюжеты: Кушва
9-летний мальчик рассказал Максиму Галкину, что он двукратный чемпион России. В семилетнем возрасте Саша установил рекорд по отжиманиям, отжавшись 57 раз на одной руке, а затем рекорд по отжиманиям на бутылках.
Кроме того, мальчик очень любит петь. Перед съемками он рассказал, что любит творчество певца Дениса Майданова. Организаторы приготовили для Саши подарок, пригласив на съемки программы кумира юного кушвинца.
Видео
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Видео: Первый канал
Саша продемонстрировал свои физические способности, а затем спел песню с певцом.
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