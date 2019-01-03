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Новый 2019 год
9-летний кушвинец спел дуэтом с Денисом Майдановым на программе «Лучше всех»
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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9-летний кушвинец спел дуэтом с Денисом Майдановым на программе «Лучше всех»

Сегодня, 12:34Свободное времяФото: Скриншот с видео Первого канала
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