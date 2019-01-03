Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом детей из двух тагильских семей
Сегодня, 11:47Свободное времяФото: pxhere.com
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К двум тагильским семьям в преддверии Нового года приходил полицейский Дед Мороз, который поздравил детей с праздником.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дед Мороз, роль которого исполнил лейтенант Григорий Пархоменко, посетил две семьи, проживающих на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Сопровождали волшебника сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОП №18.
Дед Мороз вручил ребятам подарки, а дети в свою очередь рассказали дедушке стихи. Напоследок Дед Мороз сфотографировался с детьми и напомнил о соблюдении правил безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
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