Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом детей из двух тагильских семей

Дед Мороз, роль которого исполнил лейтенант Григорий Пархоменко, посетил две семьи, проживающих на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Сопровождали волшебника сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОП №18.

Дед Мороз вручил ребятам подарки, а дети в свою очередь рассказали дедушке стихи. Напоследок Дед Мороз сфотографировался с детьми и напомнил о соблюдении правил безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.