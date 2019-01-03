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Новый 2019 год
Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом детей из двух тагильских семей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Red color christmas beard festive santa 96064 pxhere.com

Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом детей из двух тагильских семей

Сегодня, 11:47Свободное времяФото: pxhere.com
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