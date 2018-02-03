Номинация «Выбор Одноклассников» представлена на национальной премии «Чартова дюжина»

Последним участником музыкального события, имя которого объявили организаторы, является группа «План Ломоносова». Она в настоящее время лидируют в номинации «Взлом».

Генеральным информационным партнёром является социальная сеть «Одноклассники», поэтому от соцсети в нынешнем году появилась своя номинация «Выбор Одноклассников». Номинантами стали группы «Звери», «Ленинград», «Сплин». Помимо этого были введены новый номинации – «Лидер Чартовой Дюжины», «Легенда» и «Благотворительность».

Представители «Одноклассников» рассказали, что за любимых артистов было отдано свыше миллиона голосов. Большая часть проголосовавших – люди до 35 лет. По-прежнему у пользователей есть возможность проголосовать в специальном приложении.

Интересно, что впервые за 11 лет проведения премии вместо золотой пластинки будет вручаться статуэтка. Встречать гостей будут фотографы и фанаты на красной ковровой дорожке.

Концепция события имеет лозунг «Между прошлыми и будущими». Так, на премии расскажут, как развивалась рок-культура в разных эпохах с 70-х годов. На открытии премии будет использоваться голограмма Владимира Высоцкого, творчество которого повлияло на всю музыкальную сферу.