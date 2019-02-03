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77 рейдов по пожарной безопасности проведены спасателями в Нижнем Тагиле в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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77 рейдов по пожарной безопасности проведены спасателями в Нижнем Тагиле в 2019 году

Сегодня, 10:30Свободное времяФото: ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области»
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