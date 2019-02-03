77 рейдов по пожарной безопасности проведены спасателями в Нижнем Тагиле в 2019 году
Сегодня, 10:30Свободное времяФото: ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области»
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В Нижнем Тагиле сотрудники ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» провели 77 рейдов по пожарной безопасности в жилых домах.
Сюжеты: Нижний Тагил
За январь 2019 года в Нижнем Тагиле было проведено 77 рейдов, 982 тагильчанина прослушали инструктажи по пожарной безопасности, спасатели вручили жильцам домов 1099 памяток.
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Рейды по пожарной безопасности проходят как в многоквартирных домах, так и в частных секторах города. Во время рейдов специалисты осматривают помещения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, обращая внимание на состояние газового оборудования и электропроводки, а также печного отопления, сообщает ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области».
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