Документальный фильм о гибели группы Дятлова снимет Discovery

5 февраля начнутся съемки фильма. На Урал приехали девять актеров и члены съемочной группы. Об этом рассказал руководитель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Он сам также отправится на место гибели туристов. В съемочном процессе будут использованы атрибуты того времени. Фильм будет полуигровым-полухудожественным.