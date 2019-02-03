Документальный фильм о гибели группы Дятлова снимет Discovery
Сегодня, 09:30Свободное времяФото: pixabay.com
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В 2019 году телеканал Discovery снимет фильм о группе Дятлова, погибшей на Урале.
5 февраля начнутся съемки фильма. На Урал приехали девять актеров и члены съемочной группы. Об этом рассказал руководитель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Он сам также отправится на место гибели туристов. В съемочном процессе будут использованы атрибуты того времени. Фильм будет полуигровым-полухудожественным.
2 февраля исполнилось 60 лет со дня гибели девяти свердловчан недалеко от горы Отортен. Ранее сообщалось, что генпрокуратура проведет проверку по факту гибели туристов.
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