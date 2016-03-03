Спасатели Нижнего Тагила объявляют набор добровольцев для поисков людей, пропавших в лесу (ФОТО)

Набор волонтеров организует поисково-спасательная служба «Центр защиты населения». Чтобы вступить в ряды спасателей, желательно уметь ориентироваться в лесах, иметь опыт пешего туризма и хорошую физическую подготовку. Однако и без этих знаний можно стать волонтером. Главное – желание.

Опыт и новые навыки добровольцы смогут получить во время реальных поисков в лесу, на тренировочных сборах и лекциях, которые спасатели планируют организовывать.

Приветствуется, если волонтеры имеют свои средства передвижения, например, квадроциклы, внедорожники, лодки, а также современные средства связи и навигации. Кроме того, спасатели нуждаются в помощи профессионалов – кинологов, врачей, полицейских, психологов и связистов.

Самые главные требования к волонтером: совершеннолетие и желание безвозмездно, в свободное время оказывать реальную помощь людям, и, возможно, спасти чью-то жизнь.

ФОТО: "Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил"

Набор потенциальных волонтеров проводится на сайте организации и в социальной сети "Вконтакте".