Спасатели Нижнего Тагила объявляют набор добровольцев для поисков людей, пропавших в лесу (ФОТО)
Больше всего людей в лесах пропадает с весны по осень – самый благоприятный период для отдыха, охоты, сбора грибов и ягод. И в поисках пропавших, огромную помощь смогут оказать волонтеры.
Набор волонтеров организует поисково-спасательная служба «Центр защиты населения». Чтобы вступить в ряды спасателей, желательно уметь ориентироваться в лесах, иметь опыт пешего туризма и хорошую физическую подготовку. Однако и без этих знаний можно стать волонтером. Главное – желание.
Опыт и новые навыки добровольцы смогут получить во время реальных поисков в лесу, на тренировочных сборах и лекциях, которые спасатели планируют организовывать.
Приветствуется, если волонтеры имеют свои средства передвижения, например, квадроциклы, внедорожники, лодки, а также современные средства связи и навигации. Кроме того, спасатели нуждаются в помощи профессионалов – кинологов, врачей, полицейских, психологов и связистов.
Самые главные требования к волонтером: совершеннолетие и желание безвозмездно, в свободное время оказывать реальную помощь людям, и, возможно, спасти чью-то жизнь.
ФОТО: "Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил"
Набор потенциальных волонтеров проводится на сайте организации и в социальной сети "Вконтакте".
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru