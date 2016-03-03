В Нижнем Тагиле выступила с концертом группа «Непара» (ФОТО)

Тем не менее, посмотрела график тура: кроме традиционных крупных городов типа региональных столиц, и средних, типа нашего города, присутствуют такие города, как Ишим, Серов, Лысьва, Березники - города, в которые столичные гости заглядывают нечасто.

Концерт группы Непара, Нижний Тагил

Зал был полон зрителей, уже в середине концерта зрители стали подпевать. Удивила и солистка Виктория. Немного приболевшая в туре, она мужественно отработала весь концерт, а затем еще нашла силы для общения с поклонниками, среди которых оказались, к слову, представители Уралвагонзавода, подарившие Виктории платок, а Александру сувенирную футболку RAE.

Нашли ребята силы и на интервью TagilCity.ru:

- В первую очередь я хочу поблагодарить вас за потрясающий концерт

А - Спасибо

- Вы первый раз в Тагиле. Какое впечатление? Поездили немножко?

А - Что мы могли увидеть? Мы ничего не видели. Ничего не успели увидеть. Впечатление только от публики - все хорошо(улыбается)

- Наш зритель чем-то отличается от других городов?

А - Здесь очень добрые люди. По крайней мере я так увидел.

В - Мы очень много путешествуем. Очень добрые люди и край сам по себе доброжелательный.

- О Екатеринбурге говорят:"Там все пропитано рок-н-роллом", Что-то подобное можно сказать о Тагиле(Александру как раз накануне интервью представителями УВЗ была презентована футболка RAE)

А - Я рад, что на мне хоть какая-то печать есть того, что здесь происходит. Я не хочу сказать громкое слово "патриот", при слове "патриотизм", я в стойку не встаю, но за свою Родину я всегда рад, я родился в Советском Союзе и считаю; все, что здесь есть - все наше, общее. Поэтому я радуюсь, когда здесь что-то хорошее происходит.

- Сегодня мы послушали Ваше живое звучание,оно отличается от пластинок(студийной записи), Виктория как-то обмолвилась, что она любит слушать рок. Сами не пробовали экспериментировать в этом плане? Не какие-то нотки добавлять, а именно в стиле рок?

А - В моем альбоме есть пара песен таких, с гитарами, что-то такое..

- А в Непаре?

А - Нет, это не наше. Это не наша история. Мы начали так и не хотим ничего менять.

В - У нас задачи кардинально менять имидж не было. Мы можем добавлять, что-то менять в живом звуке, менять аранжировки, как-то экспериментировать..

А - От нас отвернутся те люди, которыми мы дорожим.

- В следующем году группе исполняется 15 лет. Очень много позади и также очень много впереди. Как Вы думаете, сколько будут еще слушать "Непару"? Сколько сможете выдержать Вы, два полярных человека с летающими пепельницами?

В - Никто не знает, но как показывает практика, коллективы, которые собирают кассовые концерты именно в залах, а не в клубах и на корпоративах, они имеют возможность существовать и дальше.

А - Эта карьера более долгая. Длиннее, чем обычно.

- У Вас уже была попытка распасться..

А - Так мы прекрасно распадались. И каждый делал свое дело.

А - Каждый делает свое дело.

В - Когда мы воссоединились, у нас не было такого, что нам пришлось начинать все сначала. Ничего такого, что нам пришлось бы проходить заново. Нас помнили, нас продолжали помнить.

- То есть, эти почти два года никак не отразились?

В - ..год и три..

А- Отразились конечно. Я стал более терпеливым. Но я не отдыхал, я работал(Александр Шоуа занимался сольным проектом и записал альбом - прим.авт.).

- Смена обстановки?

А - Да

- Где-то приписывалось Вам:""Непара" соединилась, чтоб собрать все немыслимые награды". Вы тщеславны?

А - Доля правды есть. Без этого не получится ничего, но по большому счету нет.

В - Их приятно получать, но задачи такой нет конечно

= Сегодня мы могли видеть в продаже диски с альбомами, но на сегодня уже не у всех есть техника именно на этот формат носителей, больше популярны флешки. Гораздо проще скачать из интернета. Как Вы относитесь к пиратству?

А - Как я могу относиться, если они меня грабят каждый день.

- Но при этом есть элемент продвижения..

А - Мое продвижение я им не доверю. Пусть мои пластинки покупают, нашу музыку слушают, а как продвигаться - мы сами разберемся.

- А как же соцсети?

А - Это тоже вред, я считаю.

В - Если б не было такого понятия, как пиратство и была бы только лицензия, мы бы и зарабатывали больше.

- Как перерыв в группе сказался на Вашей свободе социальной. Вы в метро, например, рискнете ездить?

А - Я езжу.

В - Почему нет. Ездили мы как-то всей группой, были концерты на Новый год, были пробки. Мы всей группой сели на метро и поехали.

- Не останавливали?

В - Нет, абсолютно.

А - Никому мы не нужны.

- Что для Вас работа? Заработок? Популярность? Общение со зрителем? Возможность путешествий? или что-то еще?

А - Вот третье и четвертое.

- Александр, Вы увлекаетесь фото. Проведу параллель с Константином Лекомцевым(клавишник "Смысловых галлюцинаций - прим.авт.), который тоже заядлый фотограф и даже делал выставки своих работ. Вам ничего не хотелось сделать подобного?

А - Для того, чтобы делать выставку, нужно быть уверенным в том, что ты делаешь. Возможно, Костя знает, что делает. Я снимаю то, что мне нравится, иногда это не нравится другим.

- Один из эпитетов группы "Песни, кому за 30.."

А - Это вранье. Это написал какой-то толковый журналист, делал это для себя, а про нас забыл.

- Что Вы пожелаете нашим читателям?

А - Здоровья! Прежде всего здоровья. Бросайте курить, вставайте на лыжи. Здоровья, здоровья, здоровья.

В - Здоровья, счастья в семейной жизни.