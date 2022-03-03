Дети дистанта или дневник мамы тагильского школьника во время удаленной учебы

Опять чей-то Саша не может подключиться, а Олю не пускает на конференцию учитель. Сережа забыл пароль, а Вова проспал. Оказывается, можно проспать дистант, опять улыбаюсь. Значит, все в порядке, все дети здоровы, значит, будет все хорошо. Заходит в комнату сын — уже прошло полчаса, началась перемена. Ребенок сообщает, что будет сразу делать все задания (ага, верится с трудом) и удаляется к себе в комнату. Спустя час просыпается младший. Громко выкрикивая имя брата несется к нему в комнату и «целует» закрытую дверь. Раздается громкий крик, настойчивые высказывания на непонятном для взрослых языке, слезы. Забираю малыша на кухню, варю второй раз за утро кашу. Моя удаленка сильно страдает от дистанта сына, но, как у группы «Сплин», выхода нет.