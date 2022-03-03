Дети дистанта или дневник мамы тагильского школьника во время удаленной учебы

Редакция TagilCity.ru подготовила этот материал от первого лица — дневник мамы школьника на дистанте. На самом деле, здесь мы опишем проблемы не столько одного конкретного родителя, а сразу нескольких категорий тагильчан, которые столкнулись с таким явлением, как дистанционное обучение. Возможно, кто-то в каком-то образе узнает и себя. Предупреждаем, что все совпадения будут случайными и являются сугубо личным опытом или выдумкой автора.
Пошла вторая неделя дистанционного обучения. Кошка научилась орать молча, а собака лаять шепотом. Утро, 7.20. Разбудила своего четвероклассника. Сын со словами — «да, блин, зачем так рано» — одевается выгуливать барбоса. Мохнатый скачет от радости — похоже, они со старшим сговорились. Пес тащит своего юного хозяина с пятого этажа, радостно лая и виляя хвостом. Сын спросонья путает ботинки и идет гулять с собакой в моих — бог с ними, лишь бы проснулся. Каждое утро на дистанте как день сурка.
Вместо зарядки ребенок скачет с барбосом по сугробам, забыв, что урок уже через 20 минут. Приходится кричать с окна, чтобы топали домой — оба заходят грустные. Но настроение сразу поднимается от запаха любимой каши, у каждого своей. Наспех позавтракав, сын надевает «приличную» кофту, раскладывает все на столе и подключает к ноуту наушники. За неделю научился сам заходить в программу, вводить данные конференции, орудовать микрофоном и так далее. Техника, правда, иногда подводит, но это уже не так важно.
Наступает гробовая тишина, начался урок. Младший еще посапывает в своей кроватке, прижимая плюшевого медведя к груди. Ему только через 6 лет в школу. Улыбаюсь. Решила прилечь на диван подремать, сон прерывает пиликанье телефона. Открываю родительский чат — наверное, в каждом классе такой есть.
Опять чей-то Саша не может подключиться, а Олю не пускает на конференцию учитель. Сережа забыл пароль, а Вова проспал. Оказывается, можно проспать дистант, опять улыбаюсь. Значит, все в порядке, все дети здоровы, значит, будет все хорошо. Заходит в комнату сын — уже прошло полчаса, началась перемена. Ребенок сообщает, что будет сразу делать все задания (ага, верится с трудом) и удаляется к себе в комнату. Спустя час просыпается младший. Громко выкрикивая имя брата несется к нему в комнату и «целует» закрытую дверь. Раздается громкий крик, настойчивые высказывания на непонятном для взрослых языке, слезы. Забираю малыша на кухню, варю второй раз за утро кашу. Моя удаленка сильно страдает от дистанта сына, но, как у группы «Сплин», выхода нет.
Пока младший дергает собаку за уши и хвост, появляется старший со словами — пока все, но еще смотреть музыку и делать карточки — молча одевается на улицу. Барбос вне себя от счастья. Часы уже показывают полдень. Еще три часа пролетают незаметно с компом и карточками в обнимку, тетрадками и распечатанными работами. Младший пытается взять комнату старшего штурмом, ему почти это удается. Объявляю перерыв, оставляю детей смотреть мультики и иду пить кофе.
Время уже 3 часа дня. Ближе к вечеру понимаю, что сама ничего не ела, редактор намекает на три материала, которые надо было сдать еще в тот четверг. Пытаюсь собраться с мыслями и начать работать, но тут домой приезжает муж. Вечер проходит за оставшимися уроками, криками, песнями и орнаментом древних скифов. Около 8 вечера учитель намекает, что давно пора отправить домашнюю работу на ватсап. На вторую неделю дистанта теряю не только память, но и себя. В 23 часа начинаю работать, впереди бессонная ночь.
Утро начинается не с кофе, а с криков — проспали. Зря я так про Вову плохо думала, проспать на дистанте очень даже можно. За 5 минут сын успевает сходить в ванную, переодеться и сесть за комп. Муж убегает с собакой — барбос возмущен, что не будет сугробов и снежков, а только унылое топанье за домом и назад к подъезду.
Урок начался, но не русский, а математика. Понимаю, что надо спасать ребенка, ползу к нему в комнату. По-пластунски растягиваюсь на полу возле рюкзака и достаю папку с математикой, протягиваю под столом сыну. Надо отдать должное ребенку — не моргнув и глазом, он протягивает руку с русским и меняет его на математику. Высший пилотаж! С таким же невозмутимым лицом открывает тетрадь и начинает в ней писать. Мне бы его непроницаемость и силу духа. Выползаю из комнаты, барбос смотрит с недоумением. Наверное, думает, что у хозяйки поехала крыша.
Повторяется история с чатом, диваном и кашей. На физкультуре многие не могут подключиться, кто-то из родителей в шутку предложил прогулять урок — посмеялись все, обстановка разрядилась. Скидываем друг другу, что задали — оказывается, дети слышат разное. Четыре теста по окружающему миру на два урока: надо распечатать так, чтобы младший не съел бумагу и не сломал принтер. В прошлый понедельник не успели — малыш схватил крепко лист бумаги и вытащил его в момент печати из лотка подачи. Принтер орал и гудел, не понимая, что же произошло. Ребенок чувствовал себя победителем.
Такое ощущение, что у барбоса где-то есть расписание уроков сына. Пес исправно начинает скулить после третьего и пятого уроков. Ребенок молча одевается и идет с ним гулять. Младший опять штурмует комнату, компьютер работает на износ. Кошка выглядывает из-за шторы в надежде, что скоро наступит тишина. Соседи, мне кажется, тоже.
В 16.00 ребенок вспоминает, что надо снять ролик по физкультуре. Честно, мы пытались. Но то собака, то младший начинают скакать вместе с ним, съемка прерывается диким хохотом и стуком соседа снизу по батарее. Похоже, дистант достал и его. В 8 вечера сын вспоминает, что по технологии надо испечь «хоть что-то». Решили, что это будет хлеб в хлебобечке (спасибо любимому мужу за этот подарок). Родители других детей в панике делают бутики и кексы, кто-то спросил, а проканает ли растворимая каша или «Доширак». Опять смеялись все.
Папа не понимает, почему у меня дергается левый глаз. Предложила взять отгул и посидеть с тремя детьми, дистантом, зубками и работой дома одному. В итоге посуда была вымыта, полы тоже, но не мной. Запомню этот лайфхак.
Мы не проспали, и даже утром удалось поспать до 10. Зуб прорезался, ура. Все едим кашу, старший радуется жизни. Дистанционно только русский и математика, учитель английского заболела, а остальное — это смотреть уроки и делать задания. Пытаюсь слушать Глинку и не уснуть, но тщетно. Пока спит младший, успеваю час отдохнуть. Глинка — великий композитор.
Звонит подруга со словами — «объясни моему дураку дроби, у меня уже нет сил». Оказывается, учителя в их школе не особо заморачиваются с уроками, онлайна нет, темы дети учат дома сами. Правда, потом контрольные учитель присылает. Вот Максимка у подруги и засыпался. Совместными усилиями с мужем вспомнили программу 5 класса. Объяснили, помогли решить. Наш закрылся в комнате и бубнит какую-то мантру. Оказалось, что правила по русскому и определения арии и оперы. Записал видео, отправил мне. В 21.00 учитель намекнула, что мы в край оборзели (действительно, это так). Отправила ей арию, оперу и три правила по русскому.
Послала еще видео с котом, случайно. Спасибо троюродной тетке, что сегодня она не присылала свои «взрослые» видео с приколами. Даже боюсь представить лицо учителя, если бы вместо Глинки ей прислали подобное.
Сажусь работать, всех выгнала спать. Сама легла только в 4 утра.
Обычное утро на дистанте, опять диван и чатик. В 10 проснулась от визга младшего и удара плюшевым медведем. Паника, как он тут оказался?! Старший достал из кроватки, накормил и переодел. Урока третьего нет. В этот момент поняла, что правильно его воспитываю.
Позвонила мама одноклассника, рассказала про еще один лайфхак. У нее старший в 8 классе спросил у учителя по химии, какая будет реакция, если как в приколах из соцсетей бросить «ментос» в колу. Педагог в шутку предложила провести опыт (молодая девочка только после института), вот он и провел. Сейчас отмывает ванную. На следующий урок — обществознание — восьмиклассник сказал, что не может подключиться. И учитель поверила, ну, или сделала вид. Посмеялись от души, обсудили нашу учительницу, пожалели ее, решили, что у нее есть сверхспособности. Проверив столько работ по ватсапу, написать каждому в личку его ошибку и объяснить ее.
Вечером позвонила племянница, рассказала про свой дистант в медколледже. Сын с завистью сказал, что сломает камеру на буке. Арина с утра включает комп, подключается к уроку, закрывает камеру и ложится спать. Она спит, пара в училище идет.
В 17 часов тренер скидывает ссылки на занятия, сосед снова начинает стучать по батарее.
Сегодня подозрительно мало задали, ищу подвох. В 10 вечера находит папа — классный руководитель написала уже ему, что в сети надо было сделать 5 карточек по русскому и математике. Ребенок ревет, говорит, что забыл. Садимся и делаем.
В 12 я начинаю работать, а кофе дома заканчивается.
День сурка. В 10 начинается английский язык, внимательно прислушиваюсь и понимаю, что у ребенка талант. Радуясь его произношению, иду делать блинчики. Сегодня пятница, значит впереди два дня без дистанта.
Два раза выйдя из комнаты погулять с собакой, сын говорит, что теперь пятницу ненавидит за пять уроков. Успокаиваю его тем же, чем и себя.
Звонит подруга, учитель начальных классов, говорит, что вечером привезет Колю и Рому, иначе ее нервная система уничтожит всю планету после взрыва. Соглашаюсь, ждем домой папу.
Иринка не успела переступить порог, как начала рассказывать, как ее достал этот дистант. Особенно папа Ильдара, который каждое утро устраивает дефиле в трусах на заднем фоне у ребенка. Про модный приговор Иринка родителям говорила на прошлой неделе, но «без толку». Из ее жалоб, который шли по бесконечному кругу сансары, вынесла несколько мыслей. Во-первых, есть рамки приличия, о которых некоторые родители забывают, отправляя на проверку работы в час ночи или в 5 утра. Во-вторых, у учителей страшно болят глаза. 30 тетрадок с русским, математикой, литературой или окружающим, добавив музыку и ИЗО проверять с экрана смартфона или ноута больно, причем, до песка в глазах. В-третьих, учителя тоже хотят поесть и в туалет, но об этом не узнает ни один ученик во время урока. «Маша опять ела эти бесячие сосиски. Я уже ненавижу сосиски! Каждый день на третьем уроке сосиски», — пожаловалась Иринка.
Посидев четыре часа, подруга поехала домой на такси. Ей еще надо было у дочки шестиклассницы уроки на субботу проверить.
Неделя пролетела, можно выдыхать. Спокойно отработать и выспаться в выходные.
После того, как сын вышел в школу, депрессия была у собаки и у младшего. Барбос грустно лежал у входной двери, ожидая друга, а карапуз барабанил в закрытую дверь комнаты брата, в надежде, что тот выйдет и будет его смешить.