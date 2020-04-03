Печем торт, занимаемся спортом и боремся с вредителями. Как пережить самоизоляцию?

Настроение и отношения — как не испортить? Наверное, первое, с чем многие сталкиваются во время самоизоляции — это собственные родственники: родители, супруги, дети. Если раньше работа, учеба и хобби были способами самовыражаться, заниматься чем-то еще кроме семьи, то с наступлением карантина у большинства пропала возможность «разрядиться» в спортзале, в кафе с подружками или на перемене с одноклассниками.

Но круглосуточное нахождение в столь тесном и ограниченном пространстве — собственной квартире — со своей семьей имеет и много плюсов, считают психологи.

Конечно, это ситуация с карантином непростая, она для нас тревожная и непривычная, но — с другой стороны — мы разучились проводить время вместе друг с другом, быть долгое время в одном пространстве с детьми, и эта вынужденная ситуация — урок нам, тренинг сплочения семьи. Конечно, каждому придётся взять на себя ответственность за планирование своего дня, придумать, чем заняться с ребёнком. И, может быть, впервые многие семьи вместе посмотрят семейный фильм, поиграют в лото, как это было принято раньше, испекут пирог. Наконец-то просто поболтают на разные темы. Лично я не вижу опасностей в том, что люди побудут вместе и позаботятся о себе и своей семье, считает медицинский психолог, семейный консультант Юлия Синявская.

Пользователи соцсетей активно обсуждают, чем для семейных пар кончится этот карантин. Бытует два противоположных мнения: некоторые люди прогнозируют всплеск рождаемости в конце года, а кто-то считает, что в самоизоляции люди станут больше ссориться и могут даже дойти до развода.

Развод — это не результат бытовой ссоры, а решение двух людей закончить отношения, и это происходит по более глубоким причинам. А чтобы свести к минимуму бытовые ссоры, нужно позаботиться о том, чтобы, несмотря на замкнутость пространства, каждый имел возможность побыть в одиночестве, передохнуть от общения друг с другом, говорит Юлия Синявская.

Фото: 1mediainvest.ru

При этом специалисты советуют поддерживать свое психо-эмоциональное здоровье заранее и регулярно, а не только в случае кризисных ситуаций.

Это из серии «сопливых вовремя целуют»: если ты не занимался собой, не умеешь обращаться со своими чувствами, вовремя расслабляться, справляться со своим стрессом, качественно отдыхать, то рано или поздно это проявится в твоей жизни, уверен тагильский психолог, директор центра семейной терапии Дмитрий Винокуров.

Внешний вид и фигура — как поддержать и улучшить? Домоседство — это еще и опасная близость к холодильнику в течение 24 часов. Поэтому во время самоизоляции стоит беречь себя от переедания, которое вкупе с низкой физической активностью может негативно сказаться на здоровье. А ведь введенные в стране меры направлены на сохранение здоровья.

Владельцы тагильской кондитерской и кафе Наталья и Олег Бабкины после приезда из Европы находятся на карантине, уже вторую неделю они вообще не выходят из дома. Они вместе с детьми занимаются приготовлением любимых блюд.

Готовим каждый день! Детям очень нравится печь печенье. Все, что связано с тестом. Мы стряпаем каждый день: печенье, слойки, пельмени, чебуреки. Недавно, например, торт «Домашний Наполеон» стряпали. Люба бросает все свои дела и бежит стряпать, стоит только ее позвать. При этом проблем с прибавкой в весе пока не испытываем. Домашняя еда, приготовленная из хороших, натуральных продуктов усваивается отлично! Главное — кушать в меру. А вечером лучше ужинать овощами или нежирным мясом с овощами, а не пирогами и пельменями,рассказывает Наталья Бабкина.

Привлечь детей к кулинарии — еще один способ проведения времени в условиях самоизоляции. Исходя из возраста и интересов детей, можно выбирать и различные блюда. Есть рецепты даже для самых маленьких кулинаров:

Самое простое блюда, которое может сделать ребенок: фруктовый салат. Как минимум, на час ребенок будет занят. Результат: польза и витамины для всей семьи. Вариант, который всегда ждет успех: приготовить желе из замороженных ягод с использованием разных формочек, стаканчиков — вкусно, полезно, без красителей и ароматизаторов, как в магазине,рекомендует Наталья Бабкина.

Чтобы как-то разнообразить малоподвижный образ жизни во время карантина, спортсмены предлагают читателям комплекс упражнений, который пригодится не только во время карантина. Воркаут-спортсмены из Нижнего Тагила регулярно записывают и публикуют видеоуроки, где показывают технику выполнения различных силовых упражнений.

Для желающих похудеть спортсмены рекомендуют использовать все возможности интернета, обратившись к онлайн-тренировкам от различных фитнес-инструкторов.

У нас есть прекрасная возможность посмотреть интересные фильмы всей семьей, заняться спортом на дому, есть много упражнений и тренировок в ютубе, много фитнес-тренеров проводят тренировки онлайн каждый день: загружаем и тренируемся! Карантин закончится, и вы выйдете из дома красивые и стройные, советует тагильчанам чемпион Европы, 5 кратная Чемпионка России по боксу Ирина Потеева-Серебренникова.

Собеседники редакции рекомендуют привлекать к физической активности и детей. Сыновья спортсменов Ирины и Сергея активно занимаются спортом даже в условиях самоизоляции. Четырехлетний Данил подтягивается и отжимается, а младший Лев старается не отставать от брата.

Преумножаем знания У школьников время каникул перейдет в период дистанционного обучения. Это, по мнению педагогов, станет непростым этапом для учеников. При этом в Нижнем Тагиле школы готовы поддержать учеников и их родителей различными способами.

Для дистанционного обучения детям необходим интернет и само устройство, с которого будет проходить обучение. В случаях, когда у семьи нет ноутбука или компьютера, учебные заведения могут предоставить их, рассказывает директор гимназии № 18 Игорь Юрлов. Также в процессе дистанционного обучения в Нижнем Тагиле будут применяться видео-трансляции, онлайн-консультирование. Педагоги уже готовы к новой форме обучения детей:

В начальных классах объединили по параллелями, один учитель берет на себя один предмет. С 5 по 11 класс мы объединили учителей по предметным методическим объединениям, которые также занимаются формированием ресурсов для онлайн-обучения. Обращаясь к родителям, отмечу, что обучение должно быть в соответствии с возрастом. Есть рекомендации, что ребенок из младших классов должен заниматься на электронном устройстве не более 20 минут, для старшеклассников — не более 30 минут, по одному уроку с перерывами по 15-20 минут. Объем заданий, который будет передаваться детям электронно, мы будем регулировать, постараемся, чтобы вхождение в такую форму обучения происходило достаточно плавно,рассказывает Игорь Юрлов.

Фото: 1mediainvest.ru

Дети, которые сейчас тоже оказались в непривычных условиях, нуждаются в поддержке еще больше, чем взрослые.

Самое главное в этой ситуации, на мой взгляд, сохранять спокойствие. Детям, безусловно, нужны и психологическая помощь, и личностная поддержка со стороны взрослых, с кем они сейчас находятся дома в квартирах. И если возникают какие-то сложности, трудности взаимодействия, общения, конфликты, — у нас организована психологическая помощь. Наши школьные психологи также будут онлайн помогать семьям, консультировать родителей по всем вопросам,рассказал Игорь Юрлов.

Садово-огородная изоляция — что делать в угодьях? Некоторые россияне приняли решение провести самоизоляцию не в квартирах, а на территории своих садовых участков. Губернатор Евгений Куйвашев озвучил, что находиться в течение карантина на дачах допустимо. Мы собрали советы для тех, кто хочет провести время за городом с пользой.

Сейчас самое время обработать участок от клещей, от грибковых и вирусных болезней. Время разложить отраву от мышей. Очень хорошо, если вы сделали скворечник и привлекли птиц, они сейчас победят жуков. На деревья можно размещать специальную липкую ленту от насекомых. Если вовремя не сделать обработку, то позже придется уже решать проблемы. И это становится в разы дороже, рассказывает директор садового центра Василий Гришков.

Владельцам хвойных деревьев — елей, можжевельников — стоит предотвратить «горение» хвои.

Особое внимание нужно обратить на хвойные растения, они сейчас начнут «гореть». Чтобы растение не начало сохнуть, ему нужно помочь быстрее проснуться, напитать влагой. Для хвойного растения в пределах 1 метра берём ведро тёплой воды (градусов 60-70) и начинаем прикорневую систему поливать. Также можно обработать дерево специальным препаратом или притенять — сделать специальный каркас.

Фото: 1mediainvest.ru

Также до начала сезона стоит выделить ресурсы на ревизию инвентаря и рассады, чтобы во время посадочных работ уже не отвлекаться на организационные моменты.

Кто высаживает картофель — сейчас можно перебрать его, убрать гнилой. По садово-огородному инвентарю тоже надо провести ревизию. Вроде бы такая мелочь, но по факту потом может оказаться, что какого-то инструмента нет.

Сколько времени еще продлятся ограничительные меры по защите населения от распространения коронавируса — неизвестно. Мы — участники событий, которые войдут в мировую историю. Чтобы история запомнила эту пандемию с минимальными потерями -