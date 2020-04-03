Цирк Нижнего Тагила в прямом эфире познакомит жителей с пеликанами и верблюдами
Вчера, 23:54Свободное времяФото: Официальная страница Росгосцирка "Вконтакте"
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4 апреля, в рамках челленджа #StopCovid19 Нижнетагильский цирк проведет прямую трансляцию, в которой познакомит пользователей с цирковыми пеликанами и верблюдами, сообщается на официальной странице «Росгосцирка» в социальной сети «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
Прямой эфир состоится в аккаунте «Росгосцирка» в 13.00.
Кроме того, планируется проведение еще двух эфиров. Так, в 11.30 начнется прямая трансляция из Самарского цирка. Ее проведет дрессировщица «Королевского цирка» Виктория Елисеенко. Она расскажет про своих сенбернаров и королевских пуделях. А в 16.00 пройдет кулинарный мастер-класс от Екатерины Куликовой, жонглера программы «Звездный круиз».
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