Цирк Нижнего Тагила в прямом эфире познакомит жителей с пеликанами и верблюдами

Кроме того, планируется проведение еще двух эфиров. Так, в 11.30 начнется прямая трансляция из Самарского цирка. Ее проведет дрессировщица «Королевского цирка» Виктория Елисеенко. Она расскажет про своих сенбернаров и королевских пуделях. А в 16.00 пройдет кулинарный мастер-класс от Екатерины Куликовой, жонглера программы «Звездный круиз».