Пышная екатеринбурженка приняла участие в шоу Ольги Бузовой на ТНТ

Она отметила, что выпуск был посвящен теме бодипозитива, однако обсудить ее почти не удалось. В основном речь шла о том, почему большой вес вреден для здоровья и кто и насколько должен похудеть. Мария заявила, что приехала на шоу, чтобы сказать, что важно не то, сколько человек весит, а важен его внутренний мир.