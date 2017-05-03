Нижнетагильская корпорация «Уралвагонзавод» начала подготовку ко Дню Победы
3 мая 2017, 11:25Свободное время
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На УВЗ началась подготовка ко Дню Победы. В Нижнем Тагиле на парад придут тысячи заводчан. Ежегодную помощь от завода получили 43 участника ВОВ и 658 тружеников тыла.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники медико-санитарной части завода навестили с осмотром каждого ветерана лично и подарили пенсионерам аптечку с необходимыми препаратами, также им была оказана материальная помощь.
В механосборочном цехе готовят к шествию танки Т-34, Т-72Б3, Т-90С. В шествии примут участие ветераны УВЗ, молодые заводчане и сотрудники интегрированной структуры завода. Возглавят шествие заслуженные работники предприятия, которые будут нести исторические знамена.
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