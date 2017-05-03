«Окуджавские дни» проходят в Нижнем Тагиле (ФОТО)
3 мая 2017, 10:55Свободное время
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В Нижнем Тагиле проходят «Окуджавские дни». Так, в городской библиотеке № 3 состоялся вечер песни на стихи Окуджавы.
Сюжеты: Нижний Тагил
На встречу пришли ученики МОУ № 25. Школьникам рассказали историю семьи Окуджавы, в 30-е годы проживавшей в Нижнем Тагиле. Ребята почитали стихи, познакомились с поэзией Окуджавы и даже приняли участие в музыкальных номерах.
В библиотеке № 10 на «Окуджавские дни» пришли пенсионеры и студенты, которые неравнодушны к творчеству Окуджавы.
Заметим, что вечера памяти Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле продолжаются и 22 мая в Центральной городской библиотеке состоится театрализованная постановка, на которую приглашаются все желающие.
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Фото: Центральная городская библиотека
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