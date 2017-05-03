Познавательный Квест-Day пройдет в Нижнем Тагиле 6 мая

6 мая в Нижнем Тагиле пройдет Квест-Day. Организаторы этого масштабного мероприятия - музей-заповедник «Горнозаводской Урал» - подготовили для горожан обширную познавательную программу.

В 10:00 и 14:00 в Историко-краеведческом музее стартует игра-квест «Вечные ценности», созданная по материалам экспозиции музея. Участники игры, выполняя различные задания, смогут оценить свои знания истории родного города.

В 11:00 и 15:00 в Мемориально-литературном музее имени Бондина пройдет познавательный квест «Тот самый дом», который познакомит участников мероприятия с жизнью и творчеством тагильского писателя Алексея Петровича Бондина.

На выставке музея-заповедника «Такие близкие животные» в 11:00 и 15:00 стартует «Зоо-миссия», которая подробно расскажет об уральских животных и познакомит тагильчан с интересными фактами из их жизни.

В 13:00 на Демидовской даче начнется путешествие «Музейный лабиринт», которое раскроет тайны дачи и познакомит виртуальных путешественников с историей Нижнего Тагила XIX века.

И еще одно путешествие - в мир ремесел - предложит Музей быта. В 11:00 и 15:00 стартует интерактивная игра, которая познакомит тагильчан с предметами быта и орудиями труда, которые использовались более 100 лет назад.

Стоимость участия в мероприятиях:

для дошкольников – от 20 27 рублей;

для учащихся – от 35 до 77 рублей;

для студентов и пенсионеров – от 45 до 102 рублей;

для взрослых – от 60 до 127 рублей.