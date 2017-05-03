Тагильчане смогут получить бесплатные георгиевские ленточки на улицах города до 5 мая

Акция продлится до 5 мая. Волонтеры будут работать с 17:00 во всех районах Нижнего Тагила.

Бесплатные ленточки можно будет получить на Театральной площади, у ТЦ КИТ на ГГМ, у Мегамарта в Дзержинском районе, перед магазином Кировский на улице Металлургов на Тагилстрое и на остановке «Рудоуправление» по улице Фрунзе.