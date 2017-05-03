Тагильчане смогут получить бесплатные георгиевские ленточки на улицах города до 5 мая
3 мая 2017, 08:40Свободное время
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Сегодня в Нижнем Тагиле волонтеры по традиции начнут раздавать георгиевские ленточки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Акция продлится до 5 мая. Волонтеры будут работать с 17:00 во всех районах Нижнего Тагила.
Бесплатные ленточки можно будет получить на Театральной площади, у ТЦ КИТ на ГГМ, у Мегамарта в Дзержинском районе, перед магазином Кировский на улице Металлургов на Тагилстрое и на остановке «Рудоуправление» по улице Фрунзе.
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