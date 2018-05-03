Режиссер из Нижнего Тагила снял фильм о директоре авиазавода времен ВОВ

В 1942 году Шенкман отправился в Нижний Тагил, чтобы посетить Уралвагонзавод, где собирали штурмовики Ил-2. Обломки самолета были найдены в 2017 году. Создатели фильма «Шенкман. Последний полёт» расследуют причины, которые побудили Шенкмана лететь в Нижний Тагил, и обстоятельства случившейся аварии.

В фильме можно будет увидеть эксклюзивные кадры с места крушения самолета, а также кадры из закрытых цехов авиазаводов, где сегодня выпускают самолеты для Минобороны. За 50 минут картины зрители увидят оригиналы переписки Шенкмана со Сталиным, проследят историю выпуска штурмовиков Ил-2, вместе с создателями картины побывают в Самаре и Америке.

Премьера кинокартины состоится 7 мая. Также зрители смогут увидеть сериал, перемонтированный из фильма, из 5 серий с 14 по 18 мая, пишет ИА «Все новости».