Тагильчане смогут принять участие в акции «Бессмертный полк-2018»
3 мая, 13:45Свободное время
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9 Мая тагильчане смогут присоединиться к общероссийской акции «Бессмертный полк-2018».
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, акция «Бессмертный полк» проводится для сохранения памяти об участниках ВОВ. Записать данные фронтовика можно на официальном сайте движения.
В Нижнем Тагиле 9 Мая сбор для построения бессмертного полка состоится на площади перед кинотеатром «Современник» в 9.30, пишет «Тагильский рабочий».
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