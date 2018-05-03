Тагильчане смогут принять участие в акции «Бессмертный полк-2018»

Напомним, акция «Бессмертный полк» проводится для сохранения памяти об участниках ВОВ. Записать данные фронтовика можно на официальном сайте движения .

В Нижнем Тагиле 9 Мая сбор для построения бессмертного полка состоится на площади перед кинотеатром «Современник» в 9.30, пишет «Тагильский рабочий».