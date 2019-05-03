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2 500 человек вышли на забег «Майская гроза» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 500 человек вышли на забег «Майская гроза» в Екатеринбурге

Сегодня, 13:22Свободное времяФото: oblgazeta.ru
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