2 500 человек вышли на забег «Майская гроза» в Екатеринбурге
Сегодня, 13:22Свободное времяФото: oblgazeta.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Свердловской области состоялся легкоатлетический забег «Майская гроза», в котором приняли участие 2 500 человек. Среди них оказались спортсмены из различных городов России и области, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Торжественное открытие состоялось на площади 1905 года. Первыми на дистанцию в 500 метров вышли юные участники забега. После них стартовали забеги на 3 и 10 километров.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Финишировавшим бегунам вручались медали, на которые при желании можно было нанести гравировку с личным временем преодоления дистанции. После окончания забега состоялось награждение обладателей лучших результатов и выступление творческих коллективов города.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей