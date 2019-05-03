Пилотажная группа «Русь» выступит в Свердловской области 9 мая

Лётчики долетят до Арамиля, потом отправятся в Верхнюю Пышму, где проведут для зрителей авиашоу. Они покажут уральцам фигуры высшего пилотажа: петли, фонтан, тюльпан, колокол, сердце. Выступать пилоты будут на чешских самолётах Л-39 «Альбатрос», которые используются в ВКС РФ в качестве учебно-боевых самолётов. Использование этих моделей лёгких реактивных штурмовиков является отличительной чертой смоленских лётчиков.

Пилотажная группа «Русь» является старейшей в России. Она была образована в 1987 году на базе Вяземского Учебного Авиационного Центра и сегодня с успехом выступает на всех авиасалонах МАКС, в Чехии, Беларуси, Латвии, а также в 150 городах России.