Пилотажная группа «Русь» выступит в Свердловской области 9 мая
Сегодня, 11:31Свободное времяФото: russ-pilot.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пять самолётов смоленской группы высшего пилотажа «Русь» прибудут на Средний Урал для выступления во время празднования Дня победы, сообщает E1.
Лётчики долетят до Арамиля, потом отправятся в Верхнюю Пышму, где проведут для зрителей авиашоу. Они покажут уральцам фигуры высшего пилотажа: петли, фонтан, тюльпан, колокол, сердце. Выступать пилоты будут на чешских самолётах Л-39 «Альбатрос», которые используются в ВКС РФ в качестве учебно-боевых самолётов. Использование этих моделей лёгких реактивных штурмовиков является отличительной чертой смоленских лётчиков.
Выступление пилотажной группы «Русь» на авиасалоне МАКС-2017Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Пилотажная группа «Русь», vk.com/ruspolet
Пилотажная группа «Русь» является старейшей в России. Она была образована в 1987 году на базе Вяземского Учебного Авиационного Центра и сегодня с успехом выступает на всех авиасалонах МАКС, в Чехии, Беларуси, Латвии, а также в 150 городах России.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей