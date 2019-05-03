Тагильчане съехали с горы Белой в купальниках и карнавальных костюмах
Сегодня, 22:24Свободное времяФото: vk.com/gorabelaya
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В Нижнем Тагиле прошёл традиционный спуск в бикини на базе горнолыжного курорта «Гора Белая». Несмотря на морозную погоду, набралось более десятка желающих съехать с горы в бикини, сообщает паблик «Горнолыжный курорт «Гора белая».
Сюжеты: Нижний Тагил
Спуск состоялся 2 мая. Для участников в купальниках или маскарадных костюмах подъём до вершины был бесплатным. Оттуда жители города спускались на лыжах и скейтбордах.
Видео
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Видео: Нижний Тагил с высоты птичьего полета, vk.com/skytagil
В конце мероприятия участники устроили жаркую, несмотря на погодные условия, фотосессию.
Хочу сделать комплимент всем девушкам катавшим в купальниках. Вы просто огонь, молодцы и красавицы. Правда сначала было немного прохладно, но смотря на вас становилось теплее,написал в комментариях под заметкой о мероприятии пользователь Андрей Шестаков.
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