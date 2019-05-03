Тагильчане съехали с горы Белой в купальниках и карнавальных костюмах

Спуск состоялся 2 мая. Для участников в купальниках или маскарадных костюмах подъём до вершины был бесплатным. Оттуда жители города спускались на лыжах и скейтбордах.

Хочу сделать комплимент всем девушкам катавшим в купальниках. Вы просто огонь, молодцы и красавицы. Правда сначала было немного прохладно, но смотря на вас становилось теплее,написал в комментариях под заметкой о мероприятии пользователь Андрей Шестаков.