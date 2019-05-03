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Тагильчане съехали с горы Белой в купальниках и карнавальных костюмах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане съехали с горы Белой в купальниках и карнавальных костюмах

Сегодня, 22:24Свободное времяФото: vk.com/gorabelaya
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