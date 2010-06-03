3 сингла тагильского музыканта Царькова появились в интернет-магазинах Лондона и Америки

«Гуру клубной жизни Тагила» Егор Царьков также является владельцем лейбла Specific music records. Об истории его создания он рассказал TagilCity: «Я очень долго шел к тому, чтобы не просто выпускаться под чьим-нибудь лейблом, а сделать свой и продвигать его. Я хочу приобщить к нему наших тагильских музыкантов, а также своих иностранных друзей».

Попадание в интернет-магазины зарубежья – тоже дело не одного дня: «Большое влияние на попадание моей музыки в зарубежные интернет-магазины оказал мой друг из Аргентины Frangellico (Julian Farina Balbi). Все это действие сопровождалось долгими переговорами и длительной подготовкой, на заключение контракта с Англией».

Егор в клубной жизни Тагила уже больше 10 лет, с 2002 года организует собственные закрытые вечеринки. В 2004 организовал первый молодежный фестиваль клубной танцевальной музыки «SPECIFIC 2004», который проходил в День города Н. Тагила.

О значении музыки в своей жизни Егор говорит так: «Мой лейбл и моя музыка – это отображение моего внутреннего мира. В каждом треке заложен отпечаток моей жизни, и все названия даны неспроста. Например, трек Victory был записан к 65-ию победы и в честь девушки, у которой день рождения 7 мая».

Услышать Егора сегодня можно на европейской интернет-радиостанции InsomniaFM. В скором времени он планирует организовать собственные закрытые вечеринки под лейблом Specific music records.