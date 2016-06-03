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Ко Дню города в Нижнем Тагиле завершится реконструкция набережной, появятся новые скверы и будет выбран Почетный гражданин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ко Дню города в Нижнем Тагиле завершится реконструкция набережной, появятся новые скверы и будет выбран Почетный гражданин

3 июня 2016, 16:20Свободное времяДенис Таратонов
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