Ко Дню города в Нижнем Тагиле завершится реконструкция набережной, появятся новые скверы и будет выбран Почетный гражданин

Имя Почетного гражданина станет известно менее чем через месяц. На получение этого звания общественность и трудовые коллективы города выдвинули 10 тагильчан. Среди них Владислав Тетюхин и другие победители премии «Человек года 2016». Имя победителя станет известно 30 июня.

Ко Дню города будет закончена реставрация фасада цирка и набережной вокруг него. На набережной за зданием Горсовета должна появиться зона отдыха. Кроме того, несколько новых скверов украсят лицо города к празднику. Один сквер будет подарен жителям поселка Северный. Недавно перешедший в собственность города сквер металлургов на Тагилстрое будет благоустроен, и жители района снова смогут с удовольствием проводить там время. Своя зеленая зона появится недалеко от Восточного проезда.

Будут изменения и в центре города. Так, Сергей Носов поручил благоустроить площадь Молодежи, расположенную перед зданием КДК «Современник». На месте десятилетиями не работавшего фонтана планируют обустроить клумбу, а на площади положат современную плитку.

С помощью средств благотворительного фонда и поддержки крупных предприятий мы должны реализовать все задуманное в этом году сказал мэр на совещании, посвященном обсуждению предстоящего Дня города.

Также в этом году будут праздновать юбилейные даты градообразующие предприятия города. Уралвагонзавод отметит 80-летие, Высокогорский механический завод — 100-летие. ВГОК приближается к отметке в три века, в этом году работники предприятия отпразднуют 295-летие.