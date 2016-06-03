Нижнетагильские работники культурной сферы получили премию губернатора (ФОТО)

Вручение премий состоялось в Екатеринбурге. В этом году документы на премию представили 24 кандидата, но лишь 12 из них получили эту премию, - сообщает департамент информационной политики главы региона. Среди них тагильчанки: Елена Сергина, Эльвира Меркушева и Альфия Фахретденова.

Е. Сергина получила премию «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры». Кстати, такая премия была вручена впервые в этом году.

Елена Сергина ведет активную творческую жизнь. Она является куратором ежегодной выставки народных промыслов «Тагильская мастерица», работает преподавателем изобразительного искусства в МАОУ СОШ № 61, является мастером по работе с берестой, не раз побеждала в конкурсах и выставках различного уровня. В прошлом году она получила Гран-при во Всероссийском фестивале «Туристический сувенир».

Альфия Фахретдинова и Эльвира Меркушева получили премию «За лучшую музейную экспозицию», как создатели музейной композиции «Башня на Лисьей горе». Экспозиция в фотографиях показывает историю башни на протяжении почти 200 лет. Также данная композиция рассказала, как использовалась башня ранее: и как пожарная каланча, и как обсерватория.Она была и сторожевой башней и даже одно время она была памятником любви Николая Демидова и Елизаветы Строгановой (Демидовой).

Но центральным элементом композиции все-таки является круговая панорама Нижнего Тагила 80-х лет позапрошлого века, составленная из фотографий «Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Музей на Лисьей горе был открыт в августе прошлого года и стал 11-м объектом заповедника. Башня на Лисьей горе является самым маленьким музеем в России. Он признан архитектурным достоянием Свердловской области.

Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил